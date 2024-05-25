Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Даши-Дондок родился в 1995 году в Курумканском районе Бурятии, но уже вскоре вместе с мамой переехал в поселок Усть-Ордынский. В школе отучился девять классов, а после поступил в Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, где осваивал специальность «судовождение». Получив диплом, отправился служить. С призывного пункта в Шелехове его отправили в Пензенский артиллерийский инженерный институт, где он стал еще и мастером по ремонту и хранению танкового вооружения, самоходной артиллерии и боевых машин. Затем его ждала служба в городе Гусев, — рассказывает о земляке Осодоев.