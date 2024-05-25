Лукашенко пригласил президента Мавритании посетить Беларусь

Белорусский лидер отметил, что в настоящее время Африка играет значительную роль в жизни всей планеты.
«Это не только огромный по своим масштабам и природным богатствам рынок, но и сокровищница самобытной культуры. Они открываются во всем величии тем, кто приходит сюда с добрыми намерениями, как настоящий друг и надежный партнер. Беларусь — именно один из них».
Президент подчеркнул готовность Минска эффективно сотрудничать с Африканским союзом и его государствами-членами. Также он заявил о желании внести свой вклад в успех Африканского Ренессанса, поддерживать право народов на самоопределение и защищать свой суверенитет.
По словам белорусского лидера, Беларусь готова к различным формам взаимодействия, включая участие в работе Ассамблеи Африканского союза в соответствии с его Правилами процедуры.
Александр Лукашенко также пригласил Мохамеда ульд Газвани посетить Минск.
«Приглашаю посетить Минск с официальным визитом для обсуждения широкого круга вопросов международной и региональной повесток», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер пожелал Мохамеду ульд Газвани и всем лидерам африканского континента мира, здоровья и успехов в ответственной деятельности на пользу прогресса и благополучия их народов.