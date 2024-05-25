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Евгений Куйвашев наградил заслуженных предпринимателей Свердловской области

Также накануне Дня российского предпринимательства состоялось чествование лауреатов промышленной премии «Номер один».

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 24 мая присвоил почётное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» четырем выдающимся уральцам. Также на торжественном мероприятии в преддверии Дня российского предпринимательства состоялось чествование лауреатов промышленной премии «Номер один».

«Предпринимательство — это не только новые рабочие места, инновации, налоговые поступления. Самое главное — это новый класс людей: сильных, независимых, нацеленных на созидание, позитивные перемены во всех сферах жизни. От вашей работы, от ваших решений зависит судьба ваших предприятий, а самое главное — благополучие людей, которые на них трудятся. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать социально ответственный бизнес, усилия которого направлены на то, чтобы обеспечить стабильность в обществе, динамичное развитие территорий присутствия Свердловской области, всей России», — сказал Евгений Куйвашев, поздравив представителей бизнес-сообщества с профессиональным праздником.

За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению региона, почётного звания удостоились гендиректор ООО «Иридиум» Сергей Королёв, директор ООО «Этиламин-ЕК» Сергей Литвиненко, гендиректор ООО «Первоуральский Автоагрегатный завод» Андрей Стариков и директор ООО «Принцип» Геннадий Черных.

Главная награда премии «Номер один» — Гран-при — присуждена экспертным сообществом управляющему директору АО «СинТЗ» Вячеславу Гагаринову.

Победителем в номинации «Номер один» в динамике производства стало ООО «Реиннольц».

Номинация «Социальный инвестиционный проект “Номер один”» специально учреждена в этом году к 90-летнему юбилею Свердловской области. В ней отмечена Уральская горно-металлургическая компания с проектом реконструкции ЦГБ имени Бородина.

В номинации «“Номер один” в локализации производства» победителем стал АО «Уральский турбинный завод». Лучшим в номинации «Семейный бизнес “Номер один”» стало ООО «Очки для вас». В номинации «“Номер один” в технологической трансформации» — АО «Уралхиммаш».

Кроме того, оргкомитет премии «Номер один» принял решение отметить особыми наградами два предприятия Свердловской области: «СКБ-Контур» и Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».

Также за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и в связи с профессиональным праздником, Днем российского предпринимательства, Почётной грамотой Губернатора Свердловской области награждены:

— Лариошкин Евгений Васильевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство “Деловой стиль”;

— Медведев Андрей Станиславович, директор общества с ограниченной ответственностью «АЙ-ТОР»;

— Подкорытов Андрей Игоревич, индивидуальный предприниматель;

— Сухановская Марина Владимировна, вице-президент группы компаний «Корпорация Маяк»;

— Шекунов Александр Николаевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-технический центр».

Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области награждены:

— Диденко Александр Генрихович, советник закрытого акционерного общества «Уралтехфильтр-Инжиниринг»;

— Рублева Татьяна Сергеевна, индивидуальный предприниматель;

— Сырейщиков Юрий Дмитриевич, директор общества с ограниченной ответственностью «Диджитал Студии Хайдекс».