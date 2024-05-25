Евгений Куйвашев наградил заслуженных предпринимателей Свердловской области

«Предпринимательство — это не только новые рабочие места, инновации, налоговые поступления. Самое главное — это новый класс людей: сильных, независимых, нацеленных на созидание, позитивные перемены во всех сферах жизни. От вашей работы, от ваших решений зависит судьба ваших предприятий, а самое главное — благополучие людей, которые на них трудятся. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать социально ответственный бизнес, усилия которого направлены на то, чтобы обеспечить стабильность в обществе, динамичное развитие территорий присутствия Свердловской области, всей России», — сказал Евгений Куйвашев, поздравив представителей бизнес-сообщества с профессиональным праздником.