Воронежцам рассказали, где сбили украинские БПЛА 25 мая

В ночь на субботу, 25 мая, были пресечены попытки террористических атак с применением трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в регионах рядом с Воронежской областью. По информации Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области и перехватили один БПЛА над Курской областью. В самой Воронежской области минувшей ночью опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась.