Воронежцам рассказали, где сбили украинские БПЛА 25 мая

В ночь на субботу, 25 мая, были пресечены попытки террористических атак с применением трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в регионах рядом с Воронежской областью. По информации Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области и перехватили один БПЛА над Курской областью. В самой Воронежской области минувшей ночью опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке ВСУ подверглось село Ясные Зори в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших.
— В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. На месте работают оперативные службы, — сообщил Вячеслав Гладков.
Уже утром 25 мая около 8:15 над территорией Белгородской области уничтожили еще один беспилотник самолетного типа. Помимо этого, со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка в Глушковском районе Курской области.
— Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах. Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка. В Коровяковке продолжается подомовой обход, — заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Во вторник, 21 мая, ВСУ нанесли очередной удар по мирным жителям в Белгородской области. Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. В результате взрыва от полученных ран на месте умерла женщина. Все, кто также находился в автомобиле, получили различные ранения.