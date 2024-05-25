Экс-глава Перми Алексей Дёмкин возглавит торговый дом ПЗСП

Стало известно, чем после ухода из краевого правительства станет заниматься бывший глава Перми Алексей Дёмкин.
«Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к предприятию, сообщил, что Алексей Дёмкин возглавит ООО «ТД “ПЗСП”.
Напомним, Алексей Дёмкин возглавлял мэрию Перми с 2020 по 2023 год, затем работал в должности заместителя председателя краевого правительства, откуда уволился по собственному желанию в апреле 2024 года.
Причиной ухода стали высказывания сына, отдыхающего на Бали. В одном из постов Илья Дёмкин показал виды острова и задался риторическим вопросом: «Нахрена мне Пермь?», а вскоре продал квартиру в нашем городе.
Практически сразу после такого заявления отец Ильи Дёмкина принял решение об увольнении с должности заместителя председателя краевого правительства по собственному желанию.