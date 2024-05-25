Герман Греф и Дмитрий Азаров обсудили сотрудничество в сфере туризма и транспортно-логистической отрасли

«Сегодня мы с губернатором наметили достаточно большой план развития сотрудничества. Сбер будет и дальше развивать здесь свое технологическое присутствие по целому ряду направлений. Мы подписали очень важное соглашение с АвтоВАЗом. Мы постараемся вместе создать новый клиентский опыт для владельцев автомашин ВАЗ. Также мы договорились о том, что объединим усилия по созданию нового межвузовского кампуса, где разместим “Школу 21”. Это был очень продуктивный день и с городом Тольятти, и с Самарской областью. У нас большое будущее, и мы будем развиваться», — рассказал Герман Греф.