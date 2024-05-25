Полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову исполнилось 60 лет

Согласно информации, размещенной на официальном сайте полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 г. в г. Энгельсе Саратовской области.
В 1986 г. окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «экономист».
С 1992 г. по 2002 г. работал в кредитно-финансовых учреждениях на руководящих должностях («Инкомбанк», «Национальный резервный банк», «Сбербанк»).
2002 — 2008 г.г. — заместитель генерального директора ОАО «Горно-металлургическая компания “Норильский никель” по экономике и финансам.
2008 — 2009 г.г. — советник генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
С мая 2009 г. по август 2009 г. — исполнительный вице-президент ОАО «АВТОВАЗ».
2009 — 2013 г.г. — президент ОАО «АВТОВАЗ».
2013 — 2014 г.г. — заместитель руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос).
2014 г. — 2015 г. — генеральный директор ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
С января 2015 г. по август 2015 г. — руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос).
2015 г. — 2018 г. — генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос».
С июля 2018 г. по сентябрь 2018 г. — заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.
7 сентября 2018 г. назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
С 29 ноября 2018 года — является действительным государственным советником Российской Федерации 1 класса.
Награды: Орден Почета (2012 г.), Благодарность Президента Российской Федерации (2022 г.), Орден Почетного Легиона (2011 г., Франция), Орден Дружбы («Достык») I степени (2015 г., государственная награда Республики Казахстан), орден святого Серафима Саровского III степени (2019 г.), медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода».