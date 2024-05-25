Белорусский парламент готовит законопроект об амнистии 7000 осужденных

В Беларуси парламентом готовится к рассмотрению законопроект об очередной амнистии. Подробнее председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Геннадий Лепешко рассказал БелТА.
Так, парламент готовит проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лепешко заметил, что в Беларуси традиционно амнистия объявляется в преддверии значимых дат в истории страны. И обратил внимание, что многие, в первую очередь, семьи находящихся в местах отбывания наказания, с надеждой ожидают этого законодательного акта.
— Амнистия является проявлением гуманизма и способствует укреплению демократии в государстве, — подчеркнул депутат.
Законопроект об очередной амнистии в Беларуси был подготовлен МВД совместно с Верховным Судом и Генпрокуратурой по поручению президента. Документ 23 мая внесли в Палату представителей для рассмотрения Совмином.
Лепешко заявил, что по предварительным расчетам амнистия будет применена к более чем 7 тысячам осужденных. Он указал, что впервые амнистию планируется применить к осужденным, которым назначались общественные и исправительные работы.
— В ближайшее время проект закона будет направлен главе государства, — заключил депутат.
Ожидается, что законопроект об очередной амнистии в Беларуси рассмотрят сразу в двух чтениях.
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