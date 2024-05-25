Белорусский парламент готовит законопроект об амнистии 7000 осужденных

Так, парламент готовит проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лепешко заметил, что в Беларуси традиционно амнистия объявляется в преддверии значимых дат в истории страны. И обратил внимание, что многие, в первую очередь, семьи находящихся в местах отбывания наказания, с надеждой ожидают этого законодательного акта.