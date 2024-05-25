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Белорусский парламент готовит законопроект об амнистии 7000 осужденных

Парламент Беларуси готовит к рассмотрению законопроект об амнистии для 7000 осужденных.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси парламентом готовится к рассмотрению законопроект об очередной амнистии. Подробнее председатель Постоянной комиссии по нацбезопасности Геннадий Лепешко рассказал БелТА.

Так, парламент готовит проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лепешко заметил, что в Беларуси традиционно амнистия объявляется в преддверии значимых дат в истории страны. И обратил внимание, что многие, в первую очередь, семьи находящихся в местах отбывания наказания, с надеждой ожидают этого законодательного акта.

— Амнистия является проявлением гуманизма и способствует укреплению демократии в государстве, — подчеркнул депутат.

Законопроект об очередной амнистии в Беларуси был подготовлен МВД совместно с Верховным Судом и Генпрокуратурой по поручению президента. Документ 23 мая внесли в Палату представителей для рассмотрения Совмином.

Лепешко заявил, что по предварительным расчетам амнистия будет применена к более чем 7 тысячам осужденных. Он указал, что впервые амнистию планируется применить к осужденным, которым назначались общественные и исправительные работы.

— В ближайшее время проект закона будет направлен главе государства, — заключил депутат.

Ожидается, что законопроект об очередной амнистии в Беларуси рассмотрят сразу в двух чтениях.

Ранее депутат назвал особенности амнистии 2024 в Беларуси.

Также Польша открыла отдельную регистрацию на визы для людей старше 60 лет в Беларуси.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что белорусские водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая, а также, какой штраф грозит за не включенные фары.

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