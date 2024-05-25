Лукашенко заявил о готовности Беларуси внести вклад в Африканский ренессанс

Прежде всего, Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас Африка без преувеличения играет очень существенную роль в жизни всей планеты. И также Африка является не только огромным по своим масштабам и природным богатствам рынком, но и «сокровищницей самобытной культуры».