Лукашенко заявил о готовности Беларуси внести вклад в Африканский ренессанс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова внести вклад в успех Африканского ренессанса посредством сотрудничества с Африканским союзом, сообщила пресс-служба президента.
Об этом было сказано в поздравлении Лукашенко, направленном президенту Мавритании, главе Африканского союза Мохамеду ульд Газвани и в его лице всем руководителям государств и правительств Африки с Днем этого континента.
Прежде всего, Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас Африка без преувеличения играет очень существенную роль в жизни всей планеты. И также Африка является не только огромным по своим масштабам и природным богатствам рынком, но и «сокровищницей самобытной культуры».
— Они открываются во всем величии тем, кто приходит сюда с добрыми намерениями, как настоящий друг и надежный партнер, — прокомментировал белорусский президент.
При этом Лукашенко заметил, что Беларусь является именно одной из стран, пришедших в Африку в качестве друга и партнера. Он заметил, что во многих африканских столицах Беларусь знают именно в таком качестве, а пространство взаимодействия с каждым годом расширяется.
Александр Лукашенко рассказал, что во взаимосотрудничестве белорусские власти делают главный акцент на поддержке в углублении компетенций в промышленности, сельском хозяйстве, создании новых рабочих мест, организации медпомощи, обеспечении продовольственной безопасности, подготовке кадров по широкому спектру направлений.
Еще Лукашенко сказал о готовности Беларуси к плодотворному сотрудничеству с Африканским союзом и его странами-членами, а также о том, что Минск готов «внести свой вклад в успех Африканского Ренессанса, поддерживать права народов на самоопределение и защиту своего суверенитета».
— Беларусь открыта к любым формам взаимодействия, включая участие в работе Ассамблеи Африканского союза в соответствии с ее правилами процедуры, — подтвердил он.
При этом президент Беларуси заметил, что рассчитывает на поддержку главы Африканского союза, в том числе на поддержку белорусских партнерских инициатив.
— Приглашаю посетить Минск с официальным визитом для обсуждения широкого круга вопросов международной и региональной повесток, — передал Александр Лукашенко Мохамеду ульд Газвани.