Новобранцы белорусской армии приняли присягу

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Новое пополнение в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси приняло присягу в субботу, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Торжественную клятву в различных частях страны произнесли тысячи молодых людей, которые были призваны на службу в резерве и «срочку».
Одно из самых многочисленных мероприятий прошло в Борисове в 72 гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Там дали клятву около 2500 парней. На присяге присутствовал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Глава военного ведомства отметил, что, приняв присягу, вчерашние мальчишки взяли на себя обязанность самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси.
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«Это особенно важно на фоне непростой обстановки у наших границ. Наша задача и впредь обеспечить главные приоритеты: мир, стабильность, спокойствие и согласие в Беларуси», — сказал министр.
Он обратил внимание, что сегодня белорусская армия оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. Но, по его мнению, самая главная ценность — люди, добросовестно выполняющие свои обязанности.
Поддержать военнослужащих приехали родные и близкие.
В ходе весеннего призыва в этом году на службу в белорусскую армию поступило около десяти тысяч новобранцев.
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