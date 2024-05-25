Президент Эстонии Алар Карис пообещал не закрывать границу с Россией

Он рассказал, что страна сохраняет диалог с Россией. «Красного телефона нет. Тем не менее, определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях. Обмен информацией ведется, как это было между враждебными странами даже во время Второй мировой войны», — сказал Алар Карис, добавив, что «не все подробности могут быть обнародованы».