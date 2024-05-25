Президент Эстонии Алар Карис пообещал не закрывать границу с Россией

Как пояснил Карис, граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники по ту сторону. «Мы готовы к тому, чтобы в случае необходимости очень быстро закрыть границу», — сказал президент Эстонии в интервью финской Yle.
Он рассказал, что страна сохраняет диалог с Россией. «Красного телефона нет. Тем не менее, определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях. Обмен информацией ведется, как это было между враждебными странами даже во время Второй мировой войны», — сказал Алар Карис, добавив, что «не все подробности могут быть обнародованы».
С 30 сентября 2023 года Финляндия ограничила въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны еврозоны. Позднее из-за наплыва беженцев, основная масса которых выходцы из Сирии, Ирака и Йемена, были закрыты все сухопутные КПП через границу. На прошлой неделе финский премьер Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии может частично открыть границу с Россией.