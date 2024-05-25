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В Турции оценили политику неприсоединения к санкциям против России

АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что считает «правильной» политику Анкары по неподключению к санкциям против России.

Источник: © РИА Новости

«Я считаю правильной сбалансированную позицию Турции в отношениях между Украиной и Россией. Турция заняла позицию, поддерживающую территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую роль вместо того, чтобы применять санкции против России. Она не поддалась американским санкциям. Я считаю правильным осуществление Монтрё (Конвенции, по недопуску военных кораблей в турецкие проливы — ред.) и других шагов», — приводит слова политика газета Posta.

Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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