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Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью изданию «Орда», что его не волнуют рассуждения о нелегитимности в качестве президента Украины после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.

Источник: Reuters

«Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал он, отсылая к конституции Украины.

В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.

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