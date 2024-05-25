Зеленский ответил на вопрос о своей легитимности

«Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал он, отсылая к конституции Украины.
В то же время, Зеленский не уточнил, какой именно раздел главного закона нужно изучить.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.