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Sabah: союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада, пишет Sabah.

Источник: © РИА Новости

«Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как “зловещее будущее”. В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что любое сближение Москвы и Пекина Вашингтон рассматривает как вопрос выживания, так как США с окончания Второй мировой войны мешают формировать мощные союзы, чтобы не потерять свое влияние.

«Однако теперь США уже не могут получить желаемого результата от своей давней стратегии. Китай и Россия создали союз великих держав», — пишет издание.

В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество России и Китая, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.