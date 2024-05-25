Sabah: союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада

В статье отмечается, что любое сближение Москвы и Пекина Вашингтон рассматривает как вопрос выживания, так как США с окончания Второй мировой войны мешают формировать мощные союзы, чтобы не потерять свое влияние.



«Однако теперь США уже не могут получить желаемого результата от своей давней стратегии. Китай и Россия создали союз великих держав», — пишет издание.



В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество России и Китая, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.