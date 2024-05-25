Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников

Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24 615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 987 единиц специальной военной автомобильной техники.