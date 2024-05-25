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Бухарест поддерживает Кишинев в обеспечении безопасности — Одобеску

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Румыния поддерживает Республику Молдова в обеспечении безопасности и европейских стремлениях, об этом заявила глава МИД страны Луминица Одобеску на совместном брифинге в пятницу с министром иностранных дел Молдовы Михаилом Попшоем.

Источник: Sputnik.md

«Румыния продолжает твердо поддерживать Молдавию для обеспечения безопасности и гарантирования европейского пути республики. Мы поддерживаем власти Кишинева в процессе проверки местного законодательства на соответствие европейскому. У нас действует постоянная программа передачи опыта».

заявила румынский министр.

Михаил Попшой, со своей стороны, отметил предоставляемую Молдове помощь и совместные с Румынией успехи в приграничном сотрудничестве.

«Мы очень ценим поддержку Румынии, у нас есть замечательные успехи в приграничном сотрудничестве. Наши культурные и туристические отношения близки с Румынией. В то же время мы сотрудничаем в области экономической энергетики и инфраструктуры», — сказал он.

Глава молдавского МИД находился в Бухаресте с двухдневным визитом.