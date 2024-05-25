Бухарест поддерживает Кишинев в обеспечении безопасности — Одобеску

«Румыния продолжает твердо поддерживать Молдавию для обеспечения безопасности и гарантирования европейского пути республики. Мы поддерживаем власти Кишинева в процессе проверки местного законодательства на соответствие европейскому. У нас действует постоянная программа передачи опыта».
Михаил Попшой, со своей стороны, отметил предоставляемую Молдове помощь и совместные с Румынией успехи в приграничном сотрудничестве.
«Мы очень ценим поддержку Румынии, у нас есть замечательные успехи в приграничном сотрудничестве. Наши культурные и туристические отношения близки с Румынией. В то же время мы сотрудничаем в области экономической энергетики и инфраструктуры», — сказал он.
Глава молдавского МИД находился в Бухаресте с двухдневным визитом.