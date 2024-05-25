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Путина угощали в Минске блюдами белорусской кухни

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президента России Владимира Путина во время его визита в Минск угощали блюдами белорусской народной кухни, об этом сообщил в субботу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Путин 23—24 мая находился с официальным визитом в Минске. Вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко он провел переговоры как в узком, так и в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.

Беларусь известна своим гостеприимством, и многих интересовал вопрос: чем же угощали российского президента во время его визита.

«На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни», — отмечает «Пул Первого».

И приводит меню: драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало.

«Отдельный пункт меню — салат “Молодость”, фирменное блюдо от нашего Первого собственного приготовления», — говорится в сообщении.

«Пул Первого» уточнил, что российскому лидеру особо понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон. Президента РФ также угостили домашним хлебом.

На десерт был чай с хворостом, горячие творожные шарики и кобринское мороженое, а также клубника из теплицы Лукашенко.

«А вот напитками — вопрос для интересующихся — мы вас не удивим. Оба президента — люди непьющие. Хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали», — отмечает Telegram-канал.

Путин Владимир