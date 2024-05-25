Путина угощали в Минске блюдами белорусской кухни

Путин
Беларусь известна своим гостеприимством, и многих интересовал вопрос: чем же угощали российского президента во время его визита.
«На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни», — отмечает «Пул Первого».
И приводит меню: драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало.
«Отдельный пункт меню — салат “Молодость”, фирменное блюдо от нашего Первого собственного приготовления», — говорится в сообщении.
«Пул Первого» уточнил, что российскому лидеру особо понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон. Президента РФ также угостили домашним хлебом.
На десерт был чай с хворостом, горячие творожные шарики и кобринское мороженое, а также клубника из теплицы Лукашенко.
«А вот напитками — вопрос для интересующихся — мы вас не удивим. Оба президента — люди непьющие. Хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали», — отмечает Telegram-канал.