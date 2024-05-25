В Красноярск приехал помощник президента России

В Красноярск прибыл с рабочим визитом помощник президента России и экс-министр образования страны Андрей Фурсенко.
25 мая он ознакомился с достижениями сотрудников Красноярского научного центра, которые получили высокую оценку Российской академии наук. Кроме этого, гость изучал организацию системы обучения в Сибирском федеральном и аграрном университетах, физико-математической школе при СФУ. Интересовало его и как устроен быт красноярских студентов.
Глава Красноярского края Михаил Котюков поделился в своем телеграм-канале, что планирует обсудить с Андреем Фурсенко планы по развитию науки и инфраструктуры высшего образования в регионе.