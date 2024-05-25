В Красноярск приехал помощник президента России

25 мая он ознакомился с достижениями сотрудников Красноярского научного центра, которые получили высокую оценку Российской академии наук. Кроме этого, гость изучал организацию системы обучения в Сибирском федеральном и аграрном университетах, физико-математической школе при СФУ. Интересовало его и как устроен быт красноярских студентов.