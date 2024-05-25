Финляндия решила отправлять беженцев обратно в Россию

Россия отвергла обвинения в содействии нелегальным беженцам и выразила сожаление в связи с закрытием пунктов пропуска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». По его словам, диалога Москвы и Хельсинки по этой теме как такового сейчас нет, и это произошло не по вине российской стороны.