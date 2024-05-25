В Минске рассказали подробности о визите Путина в Белоруссию

Глава российского государства в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом. Около полуночи Путин покинул Белоруссию, в аэропорт его провожал Лукашенко.
«Длился визит ровно 25 часов. Из них … 14 часов Лукашенко и Путин работали и общались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу по прибытии и после краткой встречи под камеры в аэропорту Лукашенко пригласил Путина в гости в деревню под Минском, на неформальный ужин. Длился он, по данным Telegram-канала, почти 4 часа, разъехались президенты около половины 4-го утра.
Основной день визита, пятница, начался с возложения цветов на площади Победы в Минске, затем президенты переместились во Дворец Независимости. «В узком составе почти два часа обсуждали базовые вопросы… В широком — уже за закрытыми дверями — говорили о перспективах, инновациях, совместных импортозамещающих проектах. Но между узким и расширенным президенты провели разговор уже один на один, в кабинете Первого (Лукашенко — ред.). Затем присоединились к делегациям. После — пообщались с журналистами. И… оставив соратников обедать во Дворце, снова убыли — ужинать в неформальной обстановке в гостях у Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.
«Предложили гостю попробовать и хлеб, который выпекается прямо там, дома. Пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым. Еще из десертов — клубника из теплицы Первого (Лукашенко — ред.), с медом», — отмечается в сообщении.
Касательно напитков подчеркивается, что «оба президента — люди непьющие, хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали».
«В домашней обстановке лидеры тоже обстоятельно обсудили все вопросы, которые обсуждения требовали. Договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», — говорится в сообщении.