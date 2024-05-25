В Минске рассказали подробности о визите Путина в Белоруссию

Основной день визита, пятница, начался с возложения цветов на площади Победы в Минске, затем президенты переместились во Дворец Независимости. «В узком составе почти два часа обсуждали базовые вопросы… В широком — уже за закрытыми дверями — говорили о перспективах, инновациях, совместных импортозамещающих проектах. Но между узким и расширенным президенты провели разговор уже один на один, в кабинете Первого (Лукашенко — ред.). Затем присоединились к делегациям. После — пообщались с журналистами. И… оставив соратников обедать во Дворце, снова убыли — ужинать в неформальной обстановке в гостях у Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.