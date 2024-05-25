Молдавия запросила экстрадицию оппозиционера Илана Шора из России

Как заявил молдавский министр юстиций в эфире телеканала TVR Moldova, ведомство также пытается получить из официальных источников подтверждение раннее сделанных заявлений Шором о том, что он получил российское гражданство. Кроме того, Михайлов-Морару заявила, что Министерство ждет ответа от израильских властей на повторный запрос об экстрадиции политика. Как заявил глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу в эфире телеканала «Молдова 1», Шор является гражданином трех стран — Израиля, Молдавии и России. Это усложняет процедуру экстрадиции, поскольку ни Россия, ни Израиль не выдают своих граждан.