Молдавия запросила экстрадицию оппозиционера Илана Шора из России

Как заявил молдавский министр юстиций в эфире телеканала TVR Moldova, ведомство также пытается получить из официальных источников подтверждение раннее сделанных заявлений Шором о том, что он получил российское гражданство. Кроме того, Михайлов-Морару заявила, что Министерство ждет ответа от израильских властей на повторный запрос об экстрадиции политика. Как заявил глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу в эфире телеканала «Молдова 1», Шор является гражданином трех стран — Израиля, Молдавии и России. Это усложняет процедуру экстрадиции, поскольку ни Россия, ни Израиль не выдают своих граждан.
В 2023 году Апелляционная палата Кишинева признала причастность Шора к схеме незаконного вывода из трех местных банков в 2014 году на сумму $1 млрд. Политик был заочно приговорен молдавским судом к 15 годам заключения. Свою вину он отрицал.
В ноябре 2023 года Молдавия запросила у представительств Интерпола помощь с задержанием Илана Шора. В феврале 2024 года глава отделения Интерпола в Молдавии сообщил, что Россия отказалась выдать Илана Шора властям Молдавии. По его словам, российские власти аргументировали это тем, что Интерпол не должен вмешиваться «в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».
Илан Шор — молдавский политик и бизнесмен, примар муниципия Орхей с 1 июля 2015-го по 19 апреля 2019 года. Его супругой является российская певица Жасмин. Политик неоднократно выступал с критикой местной власти, также известен как сторонник улучшения отношений с Россией. В 2019 году политик покинул страну. Находится под санкциями ЕС за «дестабилизацию и подрыв суверенитета Молдавии».