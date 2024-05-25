Молдавия намерена добиться экстрадиции Шора из России

«Что касается появившейся в СМИ информации о том, что у Шора есть гражданство Российской Федерации, то министерство юстиции официально об этом не проинформировано. Если нас официально уведомят о том, что он также имеет гражданство другого государства, мы проанализируем обстоятельства и посмотрим процессуально, как действовать. Минюст может отправить в Россию запрос об экстрадиции беглого бизнесмена», — сказала она.
О получении российского гражданства сам Шор рассказал на прошлой неделе в интервью блогеру Стасу Васильеву «Ай, Как Просто». Позже глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что у политика есть также и израильский паспорт. Центиу признал, что это осложняет процедуру экстрадиции Шора на родину, так как ни Россия, ни Израиль своих граждан не выдают.
В марте глава администрации Майи Санду заявил, что президент может отозвать молдавское гражданство у Шора и бывшего председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Но оказалось, что законодательство не позволяет президенту напрямую инициировать такие процедуры. Это может сделать Агентство государственных услуг после уведомления из Службы информации и безопасности (СИБ) или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации. Кроме того, в апреле депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» приняли в первом чтении поправки к законодательству, которые предусматривают возможность по запросу СИБ лишать молдавского гражданства людей, оказавшихся под международными санкциями.
Дело Илана Шора.
Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года молдавский суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы за участие в банковских махинациях. Речь идет о выводе за пределы республики почти миллиарда долларов. Дело началось в 2014 году, в нем фигурировали три банка: Banca de Economii, в котором Шор занимал должность председателя админсовета, Banca Sociala и Unibank.
Суд запретил Шору покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии «Шор», а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году по итогам досрочных парламентских выборов Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.
В апреле 2023 года Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, опять-таки по делу о выводе из страны миллиарда долларов. Сам политик назвал приговор беззаконным и беспредельным и заявил, что не собирается подчиняться суду. После этого его снова лишили депутатского мандата.
В мае того же года Шор оказался под санкциями Евросоюза вместе с российским бизнесменом Игорем Чайкой, Плахотнюком, заместителем председателя партии «Шор» Мариной Таубер и бывшим замглавы генерального комиссариата полиции Георгием Кавкалюком.
В конце года власти Молдавии объявили партию «Шор» вне закона, тем не менее ее сторонники продолжают проводить массовые антиправительственные акции, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду.