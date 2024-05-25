Радий Хабиров: «Инвестфорум “Зауралье” — важная международная площадка»

«Работаем в Сибае. Проводим здесь Всероссийский инвестиционный сабантуй “Зауралье-2024”. Рады приветствовать в Башкортостане делегации зарубежных стран, в том числе участников из Беларуси, Китая, Турции, Ирана и Узбекистана, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Программа форума — очень обширная. Мы уже провели встречу с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Дилшодом Ахмедовым. С этой страной у нас есть дорожная карта по взаимодействию. Работаем, чтобы наши договоренности перешли в плоскость конкретных решений.