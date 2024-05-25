Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область

В рамках визита узбекской делегации в Китай состоялись встреча с руководством провинции, бизнес-форум, посвященный экономическому потенциалу Самаркандской области, а также прошли переговоры с руководителями ведущих местных компаний.
На бизнес-форуме с участием около 100 компаний провинции Гуандун представили ряд инвестиционных проектов.
Представители министерства торговли провинции и Комитета по содействию международной торговле отметили, что такая форма презентации открывает перед китайскими компаниями широкую возможность изучения регионов Узбекистана и установления выгодных деловых связей.
Холдинг «Guangzhou International Business Incubator», насчитывающий около 300 компаний-членов, провел B2B и G2B-встречи с участием официальных лиц и представителей компаний с обеих сторон.
В ходе рабочей поездки делегация Самаркандской области также посетила экономическую зону Наньша и компанию «Guangdong CAS Cogniser Information Technology».
Как отметила китайская сторона, визит главы Узбекистана в Шэньчжэнь в январе этого года, встреча с секретарем провинциального комитета партии и выступление на узбекско-китайском инвестиционном форуме имели большое значение для дальнейшего расширения межрегиональной торговли.