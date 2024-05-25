Бизнесмены из Китая посетят Самаркандскую область

Как отметила китайская сторона, визит главы Узбекистана в Шэньчжэнь в январе этого года, встреча с секретарем провинциального комитета партии и выступление на узбекско-китайском инвестиционном форуме имели большое значение для дальнейшего расширения межрегиональной торговли.