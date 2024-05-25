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Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина блюдами национальной белорусской кухни во время неформального ужина в деревне под Минском, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

«На столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни. Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало», — перечисляется в сообщении.

«Пул Первого» добавил, что в меню также были фирменный салат Молодость и домашний сальтисон, а особо президентам понравились маринованные грибы из Беловежской пущи.

На десерт подавали чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

Президент России Владимир Путин в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом.

Путин Владимир
Лукашенко Александр