На Украине назвали количество заключенных, желающих вступить в ВСУ

В ноябре 2022-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений. В июне глава государства разрешил принимать на службу по контракту граждан, если их судимость снята или погашена, а также тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.