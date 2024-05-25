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На Украине назвали количество заключенных, желающих вступить в ВСУ

17 мая Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации. По словам главы Минюста, 4,3 тыс. заключенных уже подали заявления на службу в ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Спустя неделю после принятия на Украине закона, позволяющего освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации в зону конфликта, с соответствующим заявлением обратились 4,3 тыс. заключенных, рассказал в интервью The New York Times (NYT) министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, 350 заключенных уже были освобождены в соответствии в принятым законом. Всего в рамках инициативы власти планируют завербовать до 20 тыс. заключенных, включая тех, кто отбывает предварительное заключение, уточнил министр.

Говоря о необходимости мобилизации заключенных Малюська указал, что в ВСУ наблюдается дефицит солдат, также есть трудности с призывом простых граждан.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации.

Документ предполагает и установление уголовной ответственности за уклонение от прохождения контрактной службы для освобожденных в связи с этим по УДО. Над заключенными в течении года будет действовать административный надзор, им также нельзя будет покидать место дислокации без разрешения командира.

«Страна.ua» ранее усомнилась в возможности мобилизовать до 20 тыс. украинских заключенных, напомнив, что в тюрьмах по всей стране находятся всего 28 тыс. человек, включая мужчин и женщин. При этом опрос, проведенный ранее «Страной», показал, что готовых отправиться на фронт добровольно очень мало.

Источники издания в пенитенциарной системе не исключили, что набор заключенных на зонах не будет добровольным. По данным издания, в лучшем случае властям удастся мобилизовать около 5 тыс. человек.

Офицеры ВСУ в разговоре со «Страной» указали, что бывших заключенных планируют использовать в специальных отрядах на тяжелых участках не передовой. Они также считают, что у командиров должно быть право на очень жесткие меры по поддержанию дисциплины, «иначе будет больше проблем, чем пользы».

С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. В частности, он отменил категорию «ограниченно годных» к военной службе. Те, кто попадает под нее, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию: «годен» или «не годен». Первых украинских заключенных, выразивших готовность воевать за ВСУ, суды начали освобождать 21 мая, писала «Страна».

В ноябре 2022-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений. В июне глава государства разрешил принимать на службу по контракту граждан, если их судимость снята или погашена, а также тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

В марте президент подписал закон, который предполагает введение механизма освобождения лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, от уголовной ответственности, если они поступят на военную службу.