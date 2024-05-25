На Украине назвали количество заключенных, желающих вступить в ВСУ

Спустя неделю после принятия на Украине закона, позволяющего освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации в зону конфликта, с соответствующим заявлением обратились 4,3 тыс. заключенных, рассказал в интервью The New York Times (NYT) министр юстиции Украины Денис Малюська.
По его словам, 350 заключенных уже были освобождены в соответствии в принятым законом. Всего в рамках инициативы власти планируют завербовать до 20 тыс. заключенных, включая тех, кто отбывает предварительное заключение, уточнил министр.
Говоря о необходимости мобилизации заключенных Малюська указал, что в ВСУ наблюдается дефицит солдат, также есть трудности с призывом простых граждан.
17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации.
Документ предполагает и установление уголовной ответственности за уклонение от прохождения контрактной службы для освобожденных в связи с этим по УДО. Над заключенными в течении года будет действовать административный надзор, им также нельзя будет покидать место дислокации без разрешения командира.
«Страна.ua» ранее усомнилась в возможности мобилизовать до 20 тыс. украинских заключенных, напомнив, что в тюрьмах по всей стране находятся всего 28 тыс. человек, включая мужчин и женщин. При этом опрос, проведенный ранее «Страной», показал, что готовых отправиться на фронт добровольно очень мало.
Источники издания в пенитенциарной системе не исключили, что набор заключенных на зонах не будет добровольным. По данным издания, в лучшем случае властям удастся мобилизовать около 5 тыс. человек.
Офицеры ВСУ в разговоре со «Страной» указали, что бывших заключенных планируют использовать в специальных отрядах на тяжелых участках не передовой. Они также считают, что у командиров должно быть право на очень жесткие меры по поддержанию дисциплины, «иначе будет больше проблем, чем пользы».
С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. В частности, он отменил категорию «ограниченно годных» к военной службе. Те, кто попадает под нее, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию: «годен» или «не годен». Первых украинских заключенных, выразивших готовность воевать за ВСУ, суды начали освобождать 21 мая, писала «Страна».
В ноябре 2022-го президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений. В июне глава государства разрешил принимать на службу по контракту граждан, если их судимость снята или погашена, а также тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.
В марте президент подписал закон, который предполагает введение механизма освобождения лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, от уголовной ответственности, если они поступят на военную службу.