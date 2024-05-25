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Лукашенко и Путин общались 14 часов из 25, которые президент России был в Минске

Путин пробыл в Беларуси с государственным визитом 25 часов.

Источник: Комсомольская правда

Государственный визит президента России Владимира Путина в Беларусь продлился ровно 25 часов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, ровно 25 часов продлился официальный двухдневный визит президента России Владимира Путина в Беларусь. При этом большую часть времени государственного визита с Владимиром Путиным общался президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как подсчитал телеграм-канал «Пул Первого» из 25 часов, проведенных Путиным в Беларуси, 14 часов Лукашенко и Путин работали и общались.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Беларусь 23 мая с двухдневным визитом. И начался он с неформального ужина во время которого Лукашенко угостил Путина кобринским мороженым и клубникой из своей теплицы.

Также на переговорах в Минске Путин сказал, что нерешенных вопросов в отношениях России и Беларуси нет. Кроме того, Путин заявил в Минске, что мирные переговоры по Украине надо возобновить с ее легитимными властями.

Переговоры Путин и Лукашенко проводили официально, но также и в домашней обстановке во время неформальных ужинов, президенты обстоятельно обсудили все вопросы, требующие обсуждения.

Лукашенко Александр
Путин Владимир