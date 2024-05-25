Зеленский рассказал о своих условиях на саммите в Швейцарии

«Из десяти пунктов есть три пункта, которые мы выносим на обсуждение сейчас. Это вообще конкретные вещи — все 10 пунктов. Не потому, что нравится цифра 10, можно 20, можно 30, нет-нет. Важно. Были и есть кризисы, они у нас на территории. Именно из-за того, что Россия это все к нам принесла. Я считаю, что фундамент к любому миру должна строить страна, которая оказалась жертвой. Жертва — это Украина», — сказал украинский президент.