Зеленский рассказал о своих условиях на саммите в Швейцарии

«Из десяти пунктов есть три пункта, которые мы выносим на обсуждение сейчас. Это вообще конкретные вещи — все 10 пунктов. Не потому, что нравится цифра 10, можно 20, можно 30, нет-нет. Важно. Были и есть кризисы, они у нас на территории. Именно из-за того, что Россия это все к нам принесла. Я считаю, что фундамент к любому миру должна строить страна, которая оказалась жертвой. Жертва — это Украина», — сказал украинский президент.
Именно эти три пункта из разработанной господином Зеленский «формулы мира» украинский президент будет продвигать на саммите. Он надеется, что по окончанию встречи всем странам удастся не просто обговорить «формулу», но и предпринять определенные шаги для реализации ее пунктов.
Владимир Зеленский добавил, что он опасается того, что многие страны просто отправят на саммит свои делегации, а сами лидеры этих стран в Швейцарию не поедут. По его словам, за этим стоит Россия, которая якобы всячески старается сорвать приезд мировых лидеров на саммит и показать его нелегитимность.
15 и 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине, на которую приглашены делегации 160 стран. Россия на саммит приглашена не была. Российская сторона заранее заявляла, что не будет посещать мероприятие, если получит приглашение. МИД Швейцарии сообщал о важности присутствия на саммите России, Украина выступала против.
Президент России Владимир Путин заявлял, что базой для переговоров России и Украины мог бы стать проект договора, согласованный в марте 2022 года. При этом мирный план, предложенный Владимиром Зеленским, который включает помимо прочего вывод российских войск, восстановление границ Украины 1991 года и выплату репараций, российские власти не принимают.