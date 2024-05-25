Генерал Сагадат Нурмагамбетов: от командира взвода до министра обороны

В открывшейся экспозиции представлены личные вещи Сагадата Кожахметовича — парадная форма генерала армии, документы и награды, редкие фотографии военных, послевоенных лет и периода руководства Вооруженными силами Казахстана. Особенный интерес представляют фотоснимки, на которых запечатлены его встреча с министром обороны США Уильямом Перри в Алматы в 1994 году и участие в торжественном заседании ООН, посвященном 60-летию окончания Второй мировой войны в Нью-Йорке 9 мая 2005 года.