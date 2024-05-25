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Министр обороны Хренин сказал, что в белорусской армии стало меньше муштры

Министр обороны Хренин заявил, что по требованию Лукашенко в армии стало меньше муштры.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал о корректировке подходов в белорусской армии, передает пресс-служба оборонного ведомства.

В частности, глава Минобороны заявил, что в Беларуси в корне пересмотрели подготовку войск, уделяя сейчас больше внимания именно практическим занятиям. Но еще Хренин сказал, что в армии по требованию президента Беларуси Александра Лукашенко стало меньше муштры для военнослужащих.

— Как требовал наш главнокомандующий, стало меньше муштры, — подчеркнул он.

Еще Хренин рассказал о совершенствовании подходов к подготовке военнослужащих в Беларуси. Об уделении особого внимания огневой подготовке, вождению, инженерной и тактической подготовке, тактической медицине.