Министр обороны Хренин сказал, что в белорусской армии стало меньше муштры

В частности, глава Минобороны заявил, что в Беларуси в корне пересмотрели подготовку войск, уделяя сейчас больше внимания именно практическим занятиям. Но еще Хренин сказал, что в армии по требованию президента Беларуси Александра Лукашенко стало меньше муштры для военнослужащих.