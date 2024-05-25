Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин

«Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована», — заявил он, подчеркнув, что участники совещания и сами это знают. «Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России», — отметил он.