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Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин

КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК.

Источник: © РИА Новости

«Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована», — заявил он, подчеркнув, что участники совещания и сами это знают. «Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России», — отметил он.

По словам Путина, «как только мы опережаем хотя бы на полшага — все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!».

Путин Владимир