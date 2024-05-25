Шольц заявил, что Германия достигла предела в военных поставках Украине

Канцлер Германии также подтвердил отказ от поставок дальнобойных ракет TAURUS на Украину. По мнению канцлера, поставка TAURUS проблематична, потому что в этом случае немецким военнослужащим придется «самим определять цели». «Это невозможно, если не хочешь сам становиться частью конфликта, а намерен оставаться крупнейшим в Европе донором, — резюмировал Шольц. — Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе, но мы не позволим конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО».