В Крыму ответили на слова генсека НАТО об ударах по России

Ранее Столтенберг в интервью журналу The Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
«Такие заявления — это цинизм и замыливание глаз», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, на Западе «наглые и безграмотные комментаторы» продолжают делить суверенную территорию Российской Федерации на «каноническую» и какую-то другую.
«Ни в Конституции, ни в каких-либо других документах, по которым мы живем, такого разделения не существует. А значит — Запад давно уже наводит свое оружие, формально переданное ВСУ, на российскую территорию и убивает из него наших граждан. Это факт», — сказал Константинов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.