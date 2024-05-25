У перевозчиков, разрушающих дороги в Башкирии, будут отзывать лицензии.

Межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории РБ, по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова продолжила работу в Кармаскалинском районе. На выездном заседании комиссии обсудили ситуацию с добычей полезных ископаемых в муниципалитете, нарушения и пути их исправления, проанализировали меры по предотвращению чрезмерного износа дорог, по которым ездит большегрузная техника.
Заседанию комиссии предшествовал сход граждан в селе Кабаково. Жителей Кармаскалинского района пригласили к откровенному разговору о волнующих их проблемах. В обсуждении участвовали: глава администрации района Альфир Сабиров, представители администрации Главы РБ, минэкологии и минЖКХ, управления дорожного хозяйства РБ.
Люди задавали вопросы, касающиеся строительства водопроводных сетей для новых микрорайонов Кабаково, очистных сооружений, работы общественного транспорта. Однако, наиболее остро стояла проблема дорог, в частности трассы Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма. Она, как и другие дороги, проходящие через Кабаково, требует ремонта, поскольку испытывает повышенное воздействие из-за большегрузов, перевозящих песок и другие общераспространенные полезные ископаемые с карьеров, разрабатываемых поблизости.
«Здесь постоянно ездят огромные большегрузы, дороги разрушаются. Сын работает в Уфе, и недавно ему пришлось делать ремонт ходовой, который обошелся в 90 тыс. рублей, еще менял колеса. Очень дорого нам обходится эта дорога. Надеюсь, что после этого собрания ситуация изменится, дорогу сделают», — рассказала жительница Кабаково Гузель Шарипова.
«Из-за отсутствия хорошей дороги не могу устроиться на работу. Раньше работала в Уфе, уезжала рано, приезжала поздно. Дорога плохая, не все автобусы останавливаются. Решили с мужем, что посижу пока дома. А вообще у нас хорошо, свой дом, красивая природа, поэтому и переехали в Кабаково из Уфы в 2018 году», — поделилась местная жительница Татьяна Мурыгина.
Альфир Сабиров рассказал сельчанам, что в текущем году район получил из республиканского бюджета 53 млн рублей на ремонт дорог. Представители управления дорожного хозяйства заверили жителей, что сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика для ремонта проблемной дороги. Работу планируется начать в июне-июле текущего года.
«Вопрос с дорогой будет решен, что касается водоснабжения, то существующие мощности строились, когда в селе было гораздо меньше жителей. Кабаково растет и эту проблему уже решаем: сделаны скважины, водонапорная башня, теперь предстоит построить сам водопровод. Обратимся в профильное министерство для подготовки проекта, а затем, за финансированием на строительство. Район активно застраивается, сюда активно переселяются уфимцы и жители республики. Лет 10 назад населения в Кабаково было вдвое меньше. Его рост создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, которая просто не была на это рассчитана, но мы будем решать все острые вопросы», — отметил глава района.
Поднятые жителями проблемные вопросы обсуждались на заседании комиссии. Речь шла о наведении порядка в недропользовании — от разработки карьеров в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель, соблюдении нормативов при перевозке грузов.
«В Кармаскалинском районе недропользователям выдано 22 лицензии на разработку. Порядок в этой сфере мы постепенно наводим, у злостных нарушителей отзываем лицензии. У нас есть недропользователи, которые помогают району, предоставляют технику, песчано-гравийную смесь для ремонта дорог, участвуют в программах поддержки местных инициатив», — рассказал Альфир Сабиров.
Как ранее сообщал «Башинформ», накануне заседания межведомственной комиссии, ее представители провели рейд по дорогам и карьерам вблизи Кабаково и выявили серьезные нарушения.
Участвовавший в заседании комиссии начальник межрегионального территориального управления Ространснадзора Тимур Мухаметьянов, отметил, что у компаний, нарушающих порядок перевозки грузов, могут быть отозваны лицензии. Это хорошая мотивация, чтобы в дальнейшем продолжать работу по закону и не нарушать требований весового контроля.
Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов подчеркнул важность соблюдения баланса между развитием бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых и охраной окружающей среды, обеспечением социально-экономического благополучия территорий, где идет разработка недр. Он напомнил, что государство имеет в своем распоряжении все необходимые правовые рычаги воздействии на нарушителей, наносящих вред природе и дорогам.
«Мы тесно взаимодействуем с коллегами из других ведомств, в частности Ространснадзора, ГИБДД. Приостановка и отзыв лицензий ждет тех, кто добывает полезные ископаемые с нарушениями, не занимается рекультивацией карьеров. Кроме того будут поданы иски в суды о возмещении вреда, нанесенного природе. Об этом мы сегодня уведомили недропользователей. Министерство продолжит мониторинг ситуации. Одним из путей решения дорожной проблемы могли бы стать взносы перевозчиков в муниципальные фонды, что позволило бы получить средства для ремонта дорог. Нужно проработать такую возможность с точки зрения бюджетного законодательства», — считает Нияз Фазылов.
Ранее «Башинформ» рассказывал, что Глава Башкирии Радий Хабиров поручил навести порядок в сфере контроля за недропользователями и перевозчиками, в результате деятельности которых разрушаются дороги. Один из недавних примеров, дорога к карьеру в Мурсалимкино Салаватского района. Ее разрушили большегрузы, вывозящие щебень. Радий Хабиров поручил минтрансу и администрации Салаватского района срочно взять вопрос на контроль. Для восстановления дороги пришлось приостановить отгрузку щебня, в дальнейшем трассу ждет серьезный ремонт. Весовой контроль здесь тоже усилят. Недавно выездное заседание межведомственной комиссии по недропользованию состоялось в Хайбуллинском районе Башкирии, где присутствовали представители добывающих компаний, согласившиеся с необходимостью выработки совместной страгегии решения дорожного вопроса.