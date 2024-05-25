У перевозчиков, разрушающих дороги в Башкирии, будут отзывать лицензии.

«Вопрос с дорогой будет решен, что касается водоснабжения, то существующие мощности строились, когда в селе было гораздо меньше жителей. Кабаково растет и эту проблему уже решаем: сделаны скважины, водонапорная башня, теперь предстоит построить сам водопровод. Обратимся в профильное министерство для подготовки проекта, а затем, за финансированием на строительство. Район активно застраивается, сюда активно переселяются уфимцы и жители республики. Лет 10 назад населения в Кабаково было вдвое меньше. Его рост создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, которая просто не была на это рассчитана, но мы будем решать все острые вопросы», — отметил глава района.