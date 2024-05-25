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Израиль согласился возобновить переговоры с ХАМАС

Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня и освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС при посредничестве Египта, США и Катара. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на новостной портал Walla.

Источник: AP 2023

Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет уже на этой неделе на основе предварительных договоренностей, которых достигли в Париже директор ЦРУ Уильям Бернс, руководитель «Моссада» Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед ибн Абдулрахман аль Тани.

Прогресса в переговорном процессе между ХАМАС и Израилем не было уже несколько месяцев. 10 мая делегации сторон пытались провести встречу в Каире, однако она оказалась бесплодной.

Газета отмечает, что руководство силового блока Израиля, в том числе Министр обороны Йоав Галант, а также министры Бенни Ганц, Гади Айзенкот, Рон Дермер и даже лидер ультра-религиозной партии ШАС Арье Дери пришли к консенсусу о том, что переговорщикам необходимо «удлинить поводок», расширив их полномочия.

Ранее, как сообщалось, против этого выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, однако на фоне широкой общественной поддержки позиции о возврате любыми средствами заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября 2023 года, ему пришлось уступить.

переговоры