Израиль согласился возобновить переговоры с ХАМАС

Газета отмечает, что руководство силового блока Израиля, в том числе Министр обороны Йоав Галант, а также министры Бенни Ганц, Гади Айзенкот, Рон Дермер и даже лидер ультра-религиозной партии ШАС Арье Дери пришли к консенсусу о том, что переговорщикам необходимо «удлинить поводок», расширив их полномочия.