Парликов: Молдова не будет препятствовать поставкам газа «Газпромом» в Приднестровье

«Тирасполь должен подстраивать свое внутреннее функционирование рынка к новым реалиям, в том числе начать повышать внутренние цены на энергоносители, чтобы в будущем оплачивать свои счета. Потому что в противном случае они всегда будут находиться в ситуации, когда шок будет невыносимым и обрушит их», — сказал министр.