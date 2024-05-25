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Парликов: Молдова не будет препятствовать поставкам газа «Газпромом» в Приднестровье

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Политическое решение, принятое властями Молдовы, состоит в том, чтобы не препятствовать поставкам российским концерном «Газпром» природного газа в Приднестровье, об этом в интервью румынским журналистам молдавский министр энергетики Виктор Парликов, его цитирует РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«Мы приняли политическое решение, а именно, что мы не будем препятствовать поставкам газа “Газпромом” в Приднестровский регион де-факто на безвозмездной основе. Мы не хотим дестабилизировать этот регион, потому что от этого зависит жизнеспособность и стабильность здесь».

заявил молдавский министр.

По его словам, есть и альтернативные решения, как газ может попасть в Приднестровье.

«Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является поставка газа через Турцию и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме в Приднестровье. Мы обсуждаем эти сценарии, прорабатываем их с коллегами из Украины, с коллегами из Европейского Союза», — уточнил Парликов.

Если голубое топливо будет поступать из других источников, внутренний рынок в Приднестровье не сможет быстро адаптироваться к новым ценам и тарифам, отметил он.

«Тирасполь должен подстраивать свое внутреннее функционирование рынка к новым реалиям, в том числе начать повышать внутренние цены на энергоносители, чтобы в будущем оплачивать свои счета. Потому что в противном случае они всегда будут находиться в ситуации, когда шок будет невыносимым и обрушит их», — сказал министр.

Кишиневу и Тирасполю уже сейчас следует задумываться о реализации альтернативных маршрутов поставок газа, чтобы избежать возможных проблем, заявил Парликов.

Контракт на поставку голубого топлива между «Газпромом» и «Молдовагазом» истекает в 2026 году.

экономика
энергетика