Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина

Как заявил 22 февраля Путин, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он «более предпочтителен» для РФ в качестве следующего президента США, чем Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания Байдена оскорбляют только сами Соединенные Штаты, являются для них «огромным позором».