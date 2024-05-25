Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина

Выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте Байден отметил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных. «На Украине нет американских солдат, и я твердо настроен на то, чтобы так и продолжалось», — заявил Байден.
«Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — продолжил американский лидер.
«Путин был уверен, что НАТО расколется», — утверждал Байден. По словам президента США, во время встречи в Женеве в 2021 году он якобы заявил российскому лидеру, что если он хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. По его утверждению, «сегодня крупнейший оборонный альянс в мировой истории сильнее, чем когда-либо».
Как заявил 22 февраля Путин, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он «более предпочтителен» для РФ в качестве следующего президента США, чем Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания Байдена оскорбляют только сами Соединенные Штаты, являются для них «огромным позором».