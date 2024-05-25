G7 пригрозила санкциями за помощь российскому ВПК

«При необходимости мы готовы ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые помогают России приобретать передовые материалы, технологии и оборудование для ее военно-промышленной базы», — говорится в документе. Финансовые руководители подчеркнули, что будут тщательнее следить за компаниями и финансовыми учреждениями в странах G7, чтобы они не участвовали в схемах обхода санкций.