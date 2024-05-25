МИД Польши: США атакуют позиции РФ, если она применит ядерное оружие на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США предупредили Россию, что в ответ на применение ядерного оружия на Украине Соединенные Штаты нанесут удары по российским позициям в зоне конфликта. Он сообщил, что Польша поддерживает украинские удары по территории России, и призвал страны Запада не ограничивать в этом Киев.