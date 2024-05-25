МИД Польши: США атакуют позиции РФ, если она применит ядерное оружие на Украине

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели (позиции.— “Ъ”) на Украине обычным оружием», — сказал Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian.
Глава МИД Польши призвал Европу «учиться лучше играть в игру по эскалации» и не делать постоянные заявления «о красных линиях», которые побуждают Россию «адаптировать свои враждебные действия». По словам министра, поскольку «Россия особо себя не ограничивает», необходимо позволить украинской армии наносить удары по территории РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters сообщил, что неоднократно просил США разрешения использовать американское оружие по территории РФ, однако получал отказ. Он также призвал страны Запада быть более вовлеченными в конфликт на Украине.
21 мая в России начались первые в современной истории страны учения по использованию нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поводом для учений стали заявления Запада о намерении направить на Украину военный контингент и о праве Украины наносить удары по территории России.