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Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории в случае, если США проигнорируют предложения России по мирным переговорам, заявил в субботу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

Источник: РИА "Новости"

«Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас», — сказал Антонов.

Говоря об украинской проблематике, посол также обратил внимание на анонсированную в Швейцарии конференцию, которую Антонов назвал «профанацией», не способной заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу сторон.

«На деле данная инициатива — не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У нее просто нет полномочий», — подчеркнул Антонов.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

переговоры
дипломатия