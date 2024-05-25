Антонов рассказал, в каком случае Украина может потерять больше территорий

«Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас», — сказал Антонов.
Говоря об украинской проблематике, посол также обратил внимание на анонсированную в Швейцарии конференцию, которую Антонов назвал «профанацией», не способной заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу сторон.
«На деле данная инициатива — не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У нее просто нет полномочий», — подчеркнул Антонов.
Швейцария проведет