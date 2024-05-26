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«У провластных политиков и экспертов вместо мозгов солома»: Разрешит ли США партнеру по НАТО Румынии оккупировать Молдову?

Местные политики и эксперты говорят, что Румыния просто обязана будет это сделать, если «Россия дойдет до Одессы».

Источник: Комсомольская правда

Кишиневские проеэсовские политики и эксперты приветствуют принятие в Румынии закона, который позволяет Бухаресту ввести свои войска в Молдову для «защиты румын». Иными словами — оккупировать Бессарабию.

Эти политики и эксперты говорят, что Румыния просто обязана будет это сделать, если «Россия дойдет до Одессы».

Но эти «ждуны», которые спят и видят, когда их придут «защищать» румынские войска, не учитывают один нюанс. Поскольку Румыния является страной НАТО, она не может просто так взять и оккупировать Бесссарабию по собственному решению, не согласованному с НАТО.

Для ввода своих войск на левый берег Прута Румыния должна будет получить согласие от США, без которых в НАТО такие вопросы не решаются. Даст ли Вашингтон отмашку Бухаресту на такой шаг?

Официальные представители России неоднократно заявляли, что главная причина нынешнего вооруженного конфликта — расширение НАТО на восток, которое Россия рассматривает, как экзистенциальную угрозу своей безопасности. Россия объявила, что будет отражать эту опасность всеми методами, включая военные.

Ввод румынских войск в Бессарабию — это продвижение НАТО на восток? Безусловно, да.

Согласится ли с этим Россия? Безусловно, нет.

Будет ли Россия сопротивляться такому де-факто расширению НАТО всеми способами, включая военные? Наверняка.

Это означает, что на территории Бессарабии могут войти в прямое военное столкновение вооруженные силы России и государства-члена НАТО Румынии.

Выступят ли США на стороне Румынии против России? Нет.

Будет ли это означать, что США не могут защитить своего партнера по НАТО? Да.

Есть ли у Румынии шансы самостоятельно одержать победу в столкновении с Россией? Нет.

Понятно, что кишиневские проеэсовские политики и эксперты сильно глупые, но надо все-таки пытаться иногда включать мозги — или у них вместо мозгов солома?

НАТО