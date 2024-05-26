Кишиневские проеэсовские политики и эксперты приветствуют принятие в Румынии закона, который позволяет Бухаресту ввести свои войска в Молдову для «защиты румын». Иными словами — оккупировать Бессарабию.
Эти политики и эксперты говорят, что Румыния просто обязана будет это сделать, если «Россия дойдет до Одессы».
Но эти «ждуны», которые спят и видят, когда их придут «защищать» румынские войска, не учитывают один нюанс. Поскольку Румыния является страной НАТО, она не может просто так взять и оккупировать Бесссарабию по собственному решению, не согласованному с НАТО.
Для ввода своих войск на левый берег Прута Румыния должна будет получить согласие от США, без которых в НАТО такие вопросы не решаются. Даст ли Вашингтон отмашку Бухаресту на такой шаг?
Официальные представители России неоднократно заявляли, что главная причина нынешнего вооруженного конфликта — расширение НАТО на восток, которое Россия рассматривает, как экзистенциальную угрозу своей безопасности. Россия объявила, что будет отражать эту опасность всеми методами, включая военные.
Ввод румынских войск в Бессарабию — это продвижение НАТО на восток? Безусловно, да.
Согласится ли с этим Россия? Безусловно, нет.
Будет ли Россия сопротивляться такому де-факто расширению НАТО всеми способами, включая военные? Наверняка.
Это означает, что на территории Бессарабии могут войти в прямое военное столкновение вооруженные силы России и государства-члена НАТО Румынии.
Выступят ли США на стороне Румынии против России? Нет.
Будет ли это означать, что США не могут защитить своего партнера по НАТО? Да.
Есть ли у Румынии шансы самостоятельно одержать победу в столкновении с Россией? Нет.
Понятно, что кишиневские проеэсовские политики и эксперты сильно глупые, но надо все-таки пытаться иногда включать мозги — или у них вместо мозгов солома?