Премьер Британии заявил о возврате военного призыва в случае победы на выборах

По данным издания, решение Сунака обусловлено опасениями о «растущих международных угрозах, исходящих от России и Китая». Предполагается, что проходящие обязательную службу граждане от 18 до 24 лет будут задействованы в деятельности, связанной с защитой от стихийных бедствий, в сфере здравоохранения, поисково-спасательных операциях в горах и в работе по пожарной безопасности.