Премьер Британии заявил о возврате военного призыва в случае победы на выборах

По словам премьера, возвращение к обязательной воинской службе «предоставят возможности, которые изменят жизнь молодежи» Великобритании.
«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут национальную службу: я думаю, они сочтут полезным этот опыт. Быть британцем — это больше, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле», — написал господин Сунак.
В материале The Mail on Sunday отмечается, что план по возвращению обязательной службы был составлен господином Сунаком тайно при помощи его ближайших советников. В их число, предположительно, входил Уильям Хейг — лидер Консервативной партии Великобритании и бывший глава МИД королевства.
По данным издания, решение Сунака обусловлено опасениями о «растущих международных угрозах, исходящих от России и Китая». Предполагается, что проходящие обязательную службу граждане от 18 до 24 лет будут задействованы в деятельности, связанной с защитой от стихийных бедствий, в сфере здравоохранения, поисково-спасательных операциях в горах и в работе по пожарной безопасности.
Обязательная военная служба в Великобритании была введена в 1939 году, когда страна вступила во Вторую мировую войну. После окончания войны обязательная служба не была отменена, но количество призывников начало постепенно снижаться. В 1959 году обещание отмены обязательного призыва стало одной из причин победы консервативной партии под руководством Гарольда Макмиллана на парламентских выборах.