Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о «тирании» Путина

25 мая Джо Байден выступил перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Говоря о помощи США украинской армии, американский президент назвал Владимира Путина «жестоким тираном». «Мы твердо стоим на стороне Украины и будем стоять рядом с ней. Мы противостоим человеку, я знаю его уже много лет, жестокому тирану. Мы не отступим», — сказал президент.