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Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о «тирании» Путина

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского президента Владимира Путина «тираном». По словам Антонова, Джо Байден тем самым оскорбляет всех россиян, что недопустимо для главы государства.

Источник: Reuters

«Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов ''миропорядку, основанному на правилах''», — сказал Антонов в ответ на запрос СМИ. Слова посла приводит пресс-служба посольства.

25 мая Джо Байден выступил перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Говоря о помощи США украинской армии, американский президент назвал Владимира Путина «жестоким тираном». «Мы твердо стоим на стороне Украины и будем стоять рядом с ней. Мы противостоим человеку, я знаю его уже много лет, жестокому тирану. Мы не отступим», — сказал президент.

дипломатия
Байден Джо
Путин Владимир