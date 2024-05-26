Более тысячи российских военных обучили управлению FPV-дронами

«С 2022 года подготовили более тысячи пилотов БПЛА… Опытный пилот ударного FPV-дрона может самостоятельно принимать решение на поражение целей противника, исходя из ситуации. Ситуация каждый раз меняется. Возьмём, например, выбор между миномётом или (если) будет заходить на позиции танк. Лучше поразить танк, то есть движущиеся цели — миномет никуда не денется», — рассказал инструктор.