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Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск «Центр», выполняющие задачи в зоне спецоперации, в ходе телемоста поделились опытом с военнослужащими по призыву из Челябинска и области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между артиллеристами группировки войск “Центр”, выполняющими боевые задачи на Авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области», — рассказали в МО РФ.

Опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой.

«Рассказали, какие задачи выполняют артиллерийские расчеты при наступление наших штурмовых групп на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою», — рассказали в МО РФ.