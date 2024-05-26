Артиллеристы поделились опытом с призывниками из Челябинска

«В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между артиллеристами группировки войск “Центр”, выполняющими боевые задачи на Авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Челябинской области», — рассказали в МО РФ.
Опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, о боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой.
«Рассказали, какие задачи выполняют артиллерийские расчеты при наступление наших штурмовых групп на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою», — рассказали в МО РФ.