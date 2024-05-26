Трамп назвал Байдена коррумпированным тираном и худшим президентом США

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», — заявил Трамп, выступая на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне.