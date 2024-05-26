Spectator: империя Макрона разваливается на части. Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ

Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.