Spectator: империя Макрона разваливается на части. Макрон столкнулся с катастрофой, пишут СМИ

Журналист прокомментировал прошедшую на текущей неделе поездку Макрона в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно—территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.
«Французский президент (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта. — Прим. ред.), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах», — заметил журналист.
Миллер предполагает, что даже вечно оптимистичный президент Франции не может не замечать катастрофического положения Майотты, охваченной беспорядками и повсеместной преступностью. Новая Каледония, в свою очередь, оказалась на пороге гражданской войны, предупредил обозреватель.
Схожая ситуация сложилась и в других заморских владениях Парижа: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. По мнению Миллера, эти регионы превратились в бездонную яму, лишь поглощающую государственное финансирование.
«Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат. Неделимая республика разваливается на части», — заключил он.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.
Жители Новой Каледонии протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.
Мирная демонстрация в столице территории — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.
В четверг Макрон лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.