КНДР заявила о «наступательных контрмерах» в ответ на действия США и Южной Кореи

В сообщении ЦТАК говорится, что «высшее военное руководство КНДР» 24 мая приказало армии принять «наступательные контрмеры» в ответ на провокационные действия американских и южнокорейских военных сил.
Среди провокаций в заявлении замминистра обороны КНДР перечислены нарушения воздушного пространства и морских границ. Указывается, что в рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали 16 самолетов — пять самолетов RC-135 и одиннадцать U-2S.
Ким Ган Ир также сообщил, что в последнее время разведывательные средства ВВС США и Южной Кореи усилили воздушную разведку в отношении КНДР.