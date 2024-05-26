КНДР заявила о «наступательных контрмерах» в ответ на действия США и Южной Кореи

Среди провокаций в заявлении замминистра обороны КНДР перечислены нарушения воздушного пространства и морских границ. Указывается, что в рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали 16 самолетов — пять самолетов RC-135 и одиннадцать U-2S.