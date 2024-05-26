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КНДР заявила о «наступательных контрмерах» в ответ на действия США и Южной Кореи

Замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявил, что северокорейская армия готова принять меры в ответ на провокации США и Южной Кореи, угрожающие суверенитету КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как сообщил представитель военного ведомства, речь идет об участившихся нарушениях морской границы.

Источник: Reuters

В сообщении ЦТАК говорится, что «высшее военное руководство КНДР» 24 мая приказало армии принять «наступательные контрмеры» в ответ на провокационные действия американских и южнокорейских военных сил.

Среди провокаций в заявлении замминистра обороны КНДР перечислены нарушения воздушного пространства и морских границ. Указывается, что в рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали 16 самолетов — пять самолетов RC-135 и одиннадцать U-2S.

Ким Ган Ир также сообщил, что в последнее время разведывательные средства ВВС США и Южной Кореи усилили воздушную разведку в отношении КНДР.