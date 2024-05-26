МИД РФ сообщил, что контакты «арктической пятерки» прерваны

По словам Мусихина, так снималась озабоченность и происходило информирование друг друга о предстоящих шагах. Он обратил внимание, что теперь такой механизм отсутствует, так как контакты «по арктической тематике прерваны». Дипломат отметил, что это произошло не по инициативе российской стороны.