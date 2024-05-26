Лукашенко рассчитывает на скорое возобновление полноценного взаимодействия с Грузией

«Основанные на исторических христианских традициях одинаковые ценности народов Беларуси и Грузии, настоящая любовь к Отечеству и сильное желание жить и работать на своей земле испокон веков нас объединяли», — говорится в поздравлении.



Глава государства выразил уверенность, что такая духовная близость, чувство понимания, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время возобновить полноценное взаимодействие двух стран по всем направлениям.



«Убежден, что политическая зрелость гражданского сообщества, жизненная мудрость и несгибаемая воля грузинского народа, а главное — заинтересованность в сохранении стабильности в нашем общем регионе с успехом преодолеют все существующие противоречия», — подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал грузинскому народу мира, стойкости и мужества для укрепления своей государственности.